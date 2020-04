Motorbåde går for tæt på delfin: - De jagter den. Simpelthen!

I Svendborgsund svømmer en delfin, der blandt lokale kaldes Delle, rundt og prøver at nyde livet.

Men i påsken har flere bådejere gjort delfinlivet surt for Delle. Det fortæller stifter af Facebook-gruppen Delles venner Jesper Stig Andersen til TV 2/Fyn.

- De jagter den. Simpelthen!, siger han.

Jesper Stig Andersen er flittig bruger af sundet, enten i sin sejlbåd eller på sit Standup Paddle (SUP) board. Han har, siden delfinen dukkede op i efteråret, været tæt på den mange gange. I løbet af efteråret og vinteren var der ikke mange både på vandet.

Især i påsken er aktiviteten øget på sundet. Udover at jagte delfinen sejler motorbådene stærkt og alt for tæt på delfinen.

- Man skal jo holde sig på afstand. Den kommer selv hen og leger, når den vil lege og have kontakt, fortæller han.

Biolog bakker op

Biolog ved Fjord og Bælt Julie Møller Madsen er ikke imponeret.

- Det er jo dejligt folk gerne vil ud og se den, men man skal selvfølgelig respektere dyret derude, siger hun.

Delfiner bruger al deres på tid at finde og fange mad, derfor er det ifølge biologen problematisk med larmende og opsøgende både.

- De har så travlt, at de ikke har tid til at sove. Når de skal hvile sig, lukker den ene hjernehalvdel ned, mens den anden er aktiv, forklarer Julie Møller Madsen og tilføjer.

- Hvis der er mange forstyrrelser, som skræmmer fiskene væk, så får den et problem.

Delle bliver påvirket

Jesper Stig Andersen kan godt mærke den øgede aktivitet på delfinen Delle.

- Den har ikke overskuddet til at komme hen på samme måde. Førhen kunne den komme hen til mig og være der i lang tid. Nu kommer den bare over og hilser. Der er simpelthen for meget hurlumhej om ørene på den, siger han.

Det er ikke kun på delfinens vegne, at han er ærgerlig.

- De får ikke den gode oplevelese, dem der jagter den. Det er jo ligesom, hvis man kører efter en hund på knallert, siger han.

Vigtig hørelse

Delfinen har ét af dyrerigets allerbedste hørelser. De bruger den til at finde vej og føde. Et organ i panden sender lydbølger ud, og ekkoet opfanges af underkæben, inden det sendes op til det indre øre.

- Hvis de pludselig får høreskader af for meget støj, så er det fuldstændig katastrofalt for det her dyr, forklarer Julie Møller Madsen.

I lande, hvor der er delfinsafari, er det ikke kun hørelsen, der bliver skadet på delfinerne. Ifølge biologen oplever man, at delfinerne får skader, fordi bådene rammer dem.

- Det kan være, hvis man laver et hurtigt sving. Man har jo ikke styr på, hvor dyret er henne nede i vandet, siger hun.

Uvis opholdslængde

Delfinen Delle blev observeret første gang i september sidste år. Det er ifølge Julie Møller Madsen uvist, hvor længe delfinen har tænkt sig at blive.

- Det er jo et flokdyr, og den er jo ret alene. Hvis den skal formere sig på et tidspunkt, er den jo nødt til at finde nogle andre.

- Jeg tror bare vi skal nyde den, mens den er her.