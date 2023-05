Multiarena i Svendborg ser realistisk ud: Fuldstændig horribelt, lyder kritikken

Kommunen må ikke "bare" give penge til en ny hal

Konservative bakker også op om projektet, fortæller 1. viceborgmester, Henrik Nielsen (C). Han mener, det kan blive en fordel for kommunens yngste borgere.



Selvom de fleste partier vil stemme for, forholder Jesper Kiel (Ø) og resten af partiet sig skeptisk.

- Der skal laves et sparekatalog på 50 millioner kroner. I den situation synes vi, det er fuldstændig horribelt, at man lægger op til at bruge tre millioner kroner om året på en privatejet multiarena, siger han.

Kommuner må ikke støtte en privat arena som denne uden at få noget for de penge, de giver. Derfor er politikerne ved at finde ud af, hvordan de kan støtte projektet uden at bryde loven. En del af pengene kan give haltimer til kommunens skoleelever, og man arbejder også med, om kommunen kan købe navnet til VIP-loungen og eventuelt døbe den ”Svendborg Kommune Lounge”.

- Man er ude i fantasifulde konstruktioner, hvor man skal kalde det markedsføring. Så får vi sat logo på og får VIP-billetter, så kommunalbestyrelsen kan deltage i VIP-arrangementer, og det, synes jeg, slet ikke er en kommunal opgave i en situation, hvor vi står over for massive besparelser, siger Jesper Kiel.

Kritikken preller dog af på borgmesteren i Svendborg, Bo Hansen (S).

- Det er en drøm, vi har haft i Svendborg i 20 år. Nu ser det ud til, at det endelig kan lykkes, og det kan det, fordi der er nogle investorer, som også er parat til at investere i det, siger han.

Og selvom den drøm kommer til at koste kommunen penge, ser Bo Hansen det ikke som et problem.

- Jeg må sige, jeg har svært ved at se det negative i, at der er nogle andre private investorer, der rejser 60 millioner kroner. Kommunen har jo reelt set ikke chancen for at gøre det selv. Og så er det rigtigt, at vi skal være en del af den drift, der kommer. Men det her er en helt gylden mulighed.

Bo Hansen medgiver, at driftsopgaver er en udfordring, men at det ikke kan kædes sammen med de besparelser, der skal ske i år, fordi hallen slet ikke er bygget endnu.

- Derfor er det jo en fremtidig opgave. Men det er jo helt fair, at nogen synes, at den her gave, som jeg jo kalder det, skal man ikke tage i mod, fordi der også er en opgave for os i fremtiden i forhold til drift.

- Vi er mildest talt på røven

Han erkender samtidig, at pengene til driften skal findes andre steder i kommunen, men han er ikke bekymret for, at det kommer til at gå hårdt ud over den borgernære velfærd i kommunen.

- Det er klart, at vi skal tilpasse vores serviceniveau. Men vi har som udgangspunkt et højt serviceniveau i kommunen, og det her kommer vores skolebørn til gode, fordi de får flere fysiske rammer, hvor de kan udfolde sig, siger han.

Mette Kristensen (V) ser også fordele for skoler og idrætsforeninger. Desuden peger hun på, at den nye hal vil komme erhvervslivet til gavn.

- Det vil generere en masse aktiviteter og kulturelle arrangementer, der kan tiltrække flere mennesker til Svendborg. Det kan smitte af på vores erhvervsliv i form af flere overnatninger og flere handlende. Jeg tænker, at de penge, vi lægger i projektet, kommer tilbage i øget omsætning i kommunens butikker, lyder det.

Helt så positive er man dog ikke i SF. Ligesom Enhedslisten vil SF også stemme imod forslaget, fortæller Rasmus Feldingbjerg Drabe (F). Han er egentlig tilhænger af idéen om en multiarena, men han mener ikke, at kommunen i sin nuværende situation skal investere i projektet.

- I bund og grund handler det om, at vores økonomi ikke just er prangende. Vi er mildest talt på røven. Vi har omklædningsrum i Svendborg Kommune, hvor der er to brusere til 60 brugere. Og der er ikke engang varmt vand. Til gengæld kan man så tage bad i mellemgangene, når det regner, fordi der er hul i taget, siger han.

Rasmus Feldingbjerg Drabe giver heller ikke meget for borgmesterens argumentation om, at kommunen skal udnytte muligheden, fordi der er private investorer, der smider penge i projektet.

- Den er eddermame et farligt argument. At borgmesteren - på borgernes vegne - føler sig forpligtet til at støtte op om en multiarena i stedet for at bruge penge på borgernes velfærd. Så risikerer vi, at der kommer rigtig mange mennesker med projekter, som vil kræve at få støtte. Det kan jo ikke kun gælde for én gruppe.

Derudover peger både Enhedslisten og SF på, at der er tale om penge, som kommunen ikke råder over.

- Det er jo ikke nogen ekstra penge, vi har. Det er penge, vi ikke har. Og dem kan man jo ikke bruge til noget andet, men man kan undgå nogle nedskæringer, siger Jesper Kiel, der suppleres af Rasmus Feldingbjerg Drabe:



- Pengene kan ikke gå til noget andet, for vi har dem ikke. Det ville ende med ekstra besparelser, og det er der nogen, der skal kigge borgerne i øjnene og tage ansvar for.

