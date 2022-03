Næstsidste koncert med Sigurd: Hundredvis af børn sang med på originale sange om Fyn

- Jeg har faktisk et helt specielt forhold til Fyn. Min mor er opvokset i Nyborg, så jeg har aner tilbage til øen. Jeg har spillet mange koncerter på Fyn gennem årene, og jeg har altid følt en dedikation til det fynske, og den der særlige ånd, der er på Fyn.

Kender omkvædene på forhånd

Op til dagens koncert i Svendborg har man forberedt sig hjemmefra på Tåsingeskolen. Her har man afsat musiktimerne til at øve koncertens sange, så man kan synge med, fortæller Martin Stoklund, der er lærer på Tåsingeskolen.

- Jeg har brugt alle musiktimerne til at øve numrene med vores 4. og 5.-klasser. Det har været et langt forløb med forskellige genrer. Mange af børnene kan synge omkvædene, hvor man har fået essensen af byerne på Fyn. Jeg synes, det er herrefedt. Vi fester, vi danser, vi elsker det, fortæller Martin Stoklund.

Og eleverne fra skolen deler samme begejstring for projektet. I hvert fald hvis man spørger Sophie Dahl Drost, der er elev på Tåsingeskolen

- Det har været en stor oplevelse. Jeg var sidst med til et af de her musik-arrangementer med Sigurd Barrett for to år siden, og jeg kan stadig huske det i dag. Så det er virkelig sjovt at være med til.