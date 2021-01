Narkopåvirket: Biljagt med 140 km/t gennem byen

En rutinemæssig standsning af en bil i Svendborg udviklede sig natten til lørdag til en regulær, men kortvarig biljagt.

En patrulje stødte klokken kvart over et på en Toyota Corolla i Svenborg bymidte, og ville bringe den til standsning.

Læs også Mystisk: Politi søger ejer til efterladt minigraver

Men chaufføren trådte i stedet hårdt på gaspedalen og stak af.

Med patruljevognen efter sig endte biljagten ifølge vagtchef Peter Vestergaard ved Fyns Politi tre-fire minutter senere, da begge biler havarerede på Sofielund Skovvej i det nordlige Svendborg.

Her røg begge biler op ad en skrænt og blev stoppet. Det lykkedes for passageren i flugtbilen at stikke af, men politiet fik fat i føreren af bilen.

- Bilen passerede mindst seks røde lys med 140 km/t i byzonen, fortæller vagtchef Peter Vestergaard.

Det gik hårdt ud over patruljebilen, som fik ødelagt fronten uden dog, at nogen kom til skade.

Den anholdte er en 40-årig mand uden fast bopæl, men med tilknytning til Sydfyn.

Han har ikke kørekort, og blev på stedet målt til at være under indflydelse af euforiserende stoffer.

Læs også Følg corona-situationen: Kæledyrsvacciner kan blive nødvendige