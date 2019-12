Naturama har krydset magisk grænse

Med 105.000 besøgende har Naturama i Svendborg i 2019 krydset en magisk grænse.

Den hidtidige besøgsrekord er fra 2012, hvor 78.000 gæster gik gennem museets tælleapparater.

- Alt det, vi gør, handler om at sætte naturen på dagsordenen. Og denne sæson har understreget, at vi kan gøre det på rigtig mange måder for rigtig mange mennesker, siger Naturamas direktør, Mette Thybo, i en pressemeddelelse.

Hun fremhæver særudstillingerne "Dinosaurfamilier" og ”Naturens Juveler” med henholdsvis dinosuar-skeletter og 75 millioner år gamle historier og guldsmede, som har har fortolket dyr i deres smykkekunst.

- ”Naturens Juveler” har tiltrukket et nyt, smykkeinteresseret publikum, som har oplevet naturen på en helt ny måde. Det er i hvert fald sådan, vi hører det i krogene, siger direktøren.

I julemåneden byder Naturama på juleaktiviteter, tema om Grønland med grønlandske slædehunde og fortællinger om udgravninger af dinosaurfund i Grønland.

Besøgstal fejres

Som noget nyt holder Naturama åbent hele december og mellem jul og nytår fejres det flotte besøgstal med entré til halv pris, mens årskortholdere må invitere en ekstra gæst med helt gratis.

- Her vil det så være sidste chance for at se både dinosaurudstillingen og den fantastiske smykkeudstilling, som vi vil komme til at savne. Men næste sæson byder på to nye særudstillinger, så der bliver også noget at glæde sig til i 2020, slutter Mette Thybo.

Den første af de to udstillinger bliver "Hemmeligheder i dybet", som i øjeblikket vises på Fjord & Bælt. Den åbner i Naturama 7. februar.

Den anden udstilling bliver vist samtidig på Fjord & Bælt og åbner 2. april. Den udstilling hedder "Invasive arter - nye dyr?", og vil vise, hvor dyr er invasive, og hvornår de hører til i Danmark, og hvordan og hvornår de kommer her til.

På Naturama fokuseres der på de invasive arter, der opholder sig over overfalden, mens Fjord & Bælt koncenterer sig om arter under overfladen.