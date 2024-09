Nekrolog: Her siger han farvel til sin særlige ven: - Du og jeg skal ikke mere

Svært at lukke øjnene

Men ligesom en kæreste, der med tiden har givet dine venner mange gode argumenter imod forholdet, kan vi heller ikke længere sidde udstødningsgassernes konsekvenser overhørig.

I en verden med klimakrise og en kamp mod tiden, er det svært at lukke øjnene for, at vejtransporter står for en femtedel af EU's CO2-udslip.

Tilbage står nu de efterladte i sorg og fortvivlelse: Dem uden for de store byen uden transportalternativer, fossil-entusiasterne med en insisteren på, at en motor uden benzinbrøl ikke er værd at eje, og alle dem, der ikke har råd til en Elon Musk-limousine.

Flere tusinde bilejere er endnu ikke nået til at skulle skrive det sidste farvel til deres fossilbil, men inden for de næste år skal de forsøge at finde et holdbart alternativ i en stadig grønnere fremtid.

Vær med i kampagnen

Alverdens terapeuter i forskellige afskygninger har forsøgt at sætte en formel på sorg. De er uenige om, hvor mange faser den skal deles ind i, og hvad de efterfølgende kan bruges til. Til gengæld er de enige om, at alle starter med chok og ender med accept.

Hvad skal vi så, når accepten har rullet igennem os, og vi ikke er nået frem? Hvad skal der ske med de efterladte, der står tilbage med et hul, som hverken politikere, DSB eller cyklen kan lukke?

På vegne af de efterladte inviteres du til at finde benzin- og dieselbilens afløser i Fyens Stiftstidendes spalter og på skærmen hos TV 2 Fyn de kommende to uger. Måske kan du finde inspiration i digterens farvel i videoen her.