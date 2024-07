Niels er forsvundet på tredje døgn - hjælp politiet

Fyns Politi har hele natten ledt efter Niels fra Svendborg, som siden fredag aften har været forsvundet.

Fredag blev der slået alarm, da han ikke mødte op til en aftale, og eftersøgningen gik i gang natten til lørdag.

Politikredsen har siden ledt efter ham i døgndrift, og eller ikke søgningen der foregik natten til mandag gav noget resultat. Derfor opfordrer politiet husejere til at kigge efter, om han har søgt ly på deres grund.

- Niels kan have søgt ly for regnen, for det var temmelig dårligt vejr da han forsvandt. Derfor opfordrer vi til, at man kigger efter i garager, skure, udhuse og hvor man ellers kan forestille sig han har søgt ly, siger kommunikationskonsulent Mads Boel fra Fyns Politi.

- Vi leder efter ham med alle de hunde og værktøjer vi har til rådighed, fortsætter han.