Niels forsvundet på fjerde dag: Tjek din overvågning

På fjerde døgn leder Fyns Politi efter Niels fra Svendborg, som fredag ikke dukkede op til en aftale.

Han er sidst set i området omkring Kogtvedvej/Skovsbo Eng, og siden har han været forsvundet sporløst. Da han blev væk var han iført shorts og kondisko samt en grønlig regnjakke med hætte over hovedet.

- Vi er stadig i gang med at lede efter ham. Vi har parkeret helikopteren og arbejder fra landjorden nu, oplyser kommunikationskonsulent Mads Boel fra Fyns Politi.

Han opfordrer endnu en gang til, at folk tjekker alle steder på egen ejendom, hvor Niels kan have søgt ly fra det dårlige vejr, da han forsvandt. Det kan være garager, udhuse, lader, brændeskure og lignende.

- Lige nu er vi dybt afhængige af tips fra offentligheden. Jeg vil også gerne opfordre til at man tjekker videoovervågning, dashcams og andre former for videooptagelser fra området igennem, og giver os besked hvis han fremgår.