Nikolaj Jacobsen forlænger som håndboldlandstræner

Det er et år længere, end hans tidligere kontrakt.

Fynboen har været dansk landstræner siden 2017, og han har ført holdet frem til VM-guld to gange - senest i januar i år.

- Jeg er glad for og stolt over, at jeg har fået et år mere på kontrakten. Det giver både forbundet og mig selv en sikkerhed frem til og med VM på hjemmebane i 2025. En slutrunde, jeg selvfølgelig gerne vil være en del af, siger landstræneren.