Nina hjælper flygtninge med at knække dansk-koden

Nina Hudz kom til Danmark for otte år siden fra Ukraine.

Siden har hun arbejdet som familiekonsulent i Svendborg Kommune. Her har hun blandt andet brugt tiden på andre ukrainske flygtninge, som har haft brug for hjælp til at lære dansk.

Hun opdagede hurtigt, at der ikke var nogen dansk-ukrainske grammatikbøger. Derfor kunne Nina Hudz kun se én eneste løsning: at lave en selv.

Grammatikbogen er nu færdig og klar til brug.

Den bedrift er hun mildest talt tilfreds med.