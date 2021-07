Nu er der faldet afgørelse i sagen om omdiskuterede vindmøller

Byrådet i Svendborg Kommune vedtog 30. juni 2020 et kommuneplantillæg og en lokalplan for to vindmøller ved Skiftekær på Tåsinge. Det var der en række borgere, der klagede over, til Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Ifølge Marianne Wedderkopp gik klagen på flere ting - blandt andet kommunens vurdering af situationen omkring havørne og flagermus i området.

- De har været inde og se på det hele i den her sag. Så det er virkelig gennemarbejdet fra de to klagenævn, fortæller afdelingschefen.



Skærpelse af driften

Marianne Wedderkopp er meget tilfreds med, at sagen nu har fået en afslutning, og at udfaldet blev, som det blev.



- Vi er selvfølgelig glade for, at det langvarige arbejde, vi har foretaget, er korrekt. Vi er fuldt ud tilfredse med, at de understøtter det, vi har arbejdet med, siger hun og fortsætter:



