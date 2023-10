Nu har Svendborg fundet sandsækkene frem - her kan de hentes

Svendborg var ikke på listen hos Beredskab Fyn tidligere over, hvor man kunne hente sandsække for at forberede sig mod den truende stormflod på Fyn. Men nu har Svendborg Kommune fundet sandsækkene frem i forbindelse med den kommende stormflod.

Som forebyggelse vil der i løbet af torsdag blive lagt sand og sække til afhentning i Lundeborg, Stokkebæk, på Svendborg Havn og Thurø.



Beboere på Hjortø, Skarø og Drejø opfordres til at igangsætte eventuelle foranstaltninger. Der er sand og sække på øerne

Her kan du sidst på dagen torsdag hente sand og sække:

P-pladsen ved Havnevej 13, Lundeborg, 5874 Hesselager

Vendeplads for enden af Stokkebækvej, 5874 Hesselager

P-pladsen bag Færgevej 13, 5700 Svendborg

Thurø plejecenter, Bergmannsvej 17, Thurø, 5700 Svendborg