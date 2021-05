Nu kan man spotte, at Paul Verner er dement

Han fik konstateret demens fire år siden og fortæller, at han glemmer de mest almindelig ting i hverdagen.

- Det er belastende. For hvad gør man, når man ikke kan huske konkrete ting, som godt har vidst og brugt, forklarer han.

Tryghed i det offentlige rum

Symbolet, der er udviklet i samarbejde med Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, skal gøre det tryggere for demensramte at færdes i det offentlige rum.

- Demens er en usynlig lidelse. Vi kan ikke se, at et menneske har demens. Men derfor kan personen godt have udfordringer, siger Lone Harlev. Hun er sekretariatsleder i Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark.