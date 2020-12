Nu styrer Arriva Svendborgbanen: Det betyder det for pendlerne

Trafikselskabet Arriva har søndag overtaget togdriften på Svendborgbanen fra DSB, der efter 71 år ønskede at komme ud af aftalen.

Togene, skinnerne, lokoførerne og signalerne er de samme, men pendlerne på strækningen fra Svendborg til Odense kommer alligevel til at mærke forskel.

Det fortæller Therese Christensen, der er kommerciel chef i Arriva Tog.

Læs også Nedtælling: Arriva overtager Svendborgbanen

- Vi har selvfølgelig gjort os en masse overvejelser om, hvad man kan gøre bedre på banen. En af de ting, vi vil gøre allerede fra starten, er at sætte et reservetog ind i Odense, så vi har et at sætte i spil, hvis køreplanen skulle skride lidt, fortæller hun.

Store forsinkelser og aflysninger

Svendborgbanen har jævnligt været præget af både aflysninger og forsinkelser - til stor frustration for strækningens pendlere.

Svendborgbanen Svendborgbanen er en ældre sag, der gennem tiderne er blevet styret af nu tre forskellige trafikselskabet 1876-1949: Det sydfynske jernbaneselskab 1949-2020: DSB 2020 - : Arriva

- En af de væsentligste ting, passagerne vil mærke, er, at vi har mere personale om bord i togene, og vi vil sætte infoskærme i togene med realtid, der viser, om man følger køreplanen eller er et par minutter bagud, siger Therese Christensen.

En af pendlerne, der dagligt benytter sig af Svendborgbanen, er Ann Mørk Røjkjær. Hun var tidligere pendlerrepræsentant for DSB og er nu med i Arrivas pendlerpanel.

- Jeg har en forventning om på sigt, at de gør vores brugeroplevelse bedre, siger hun.

Allerede nu fornemmer hun, at samarbejdet med Arriva er bedre end med DSB.

Midnatstoget vender tilbage

Inden Arriva tog over fra DSB, havde de planer om at stryge midnatstoget fra Odense til Svendborg i køreplanen. Toget er dog allerede igen at finde på planen, fordi flere havde et ønske om at kunne benytte togene efter aftenvagter i Odense.

Læs også Signalarbejde flere år forsinket: - Stærkt kritisabelt og fuldstændig utilfredsstillende

- Det er rart, at vi bliver hørt, og Arriva har allerede hørt os, inden de overtog banen, fortæller Ann Mørk Røjkjær.

Søndag kom Arriva fra land uden hverken aflysninger eller forsinkelser. Trafikselskabet har togdriften af Svendborgbanen frem til 2028. Derefter er der mulighed for op til to års forlængelse.

De nuværende billetter og kort fra DSB virker fortsat i togene.