Nu tør sangskriver Simone Tang også selv tro på sit talent

Der er et nummer tilbage på sætlisten, men inden Simone Tang sætter fingrene på strengene, takker hun Søren Manscher, der står ved hendes side også iklædt guitar.

Han er ikke bare hendes makker på scenen. Han er også hendes bedste ven. Og midt i takken strømmer Simone Tangs følelser ud af tårekanalerne og forvandler den stemme, der lige har sunget så smukt i tæt på en time, til en lyd, der har svært ved at komme ud.

- Vi er også lidt trætte i dag, siger Simone Tang lidt undskyldende på den lille scene.

- Vi plejer jo ikke at stå og takke hinanden, men det er lige som afslutningen og kulminationen på albummet, så jeg syntes, at det var passende lige at sende Søren en tak for den kæmpe del, han har været på det her album, lyder det fra Simone Tang efter, at hendes søster har hjulpet med at rette lidt på makeuppen.

- Jeg synes, at det er dejligt, og når det er en releasekoncert, så skal der også være plads til, at man bliver lidt rørt, og nu er det gjort. Nu er det kommet ud. Så er det delt. Det er mærkeligt, hvis man græder til hver koncert, man selv spiller, men lige i dag synes jeg, at det er fint, siger Søren Manscher efter koncerten.

Det krøllede gardin

Vi skruer tiden tilbage til klokken 12 middag på Harders Konsulatet. En kulturcafé midt i Svendborg, som fredag aften skal stå klar som spillested, når Simone Tang skal holde releasekoncert for sit første album "Things I Remember".

Duoen ankom til Svendborg natten til fredag efter en koncert i Aarhus torsdag aften, og onsdag spillede de i København.

Alligevel er de allerede i fuld gang med at skabe et rum, der passer til den intimitet, der udtrykkes på albummet. Et album der er meget personligt for 34-årige Simone Tang.

- Pladen er numre, der ligesom omhandler det at være mig, fortæller Simone Tang inden koncerten.

