Ny cykelsti på vej efter årelang kamp

500 meter lang stibro

Langs en vejdæmning ved Hvidkilde Sø anlægges cykelstien ifølge TV 2 Fyns oplysninger på en 500 meter lang stibro i søen, og ved haven til Hvidkilde Gods anlægges stien på en spunsvæg for ikke at ødelægge den historiske have.

Den nye cykelsti lukker et hul i et eksisterende stinet mellem Ollerup og Svendborg.

Strækningen har trods et kurvet forløb i kuperet terræn ingen faciliteter for cykeltrafikken, som det er nu. Cyklisterne må derfor færdes på kørebanen, hvor bilisterne må køre mellem 40 og 80 kilometer i timen.

Også penge til Vester Skerninge

Ad flere omgange har sydfynske borgere i flere årtier kæmpet for en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg, blandt andet ved borgermøder og stormøder. Ifølge de lokale er det farligt at færdes på to hjul på strækningen.

Der er i alt 200 millioner kroner fra Infrastrukturplan 2035, der bliver omsat til bedre cykelinfrastruktur ni steder i hele landet. Cykelstien ved Hvidkilde Gods er det dyreste projekt med 63 millioner kroner. Der er også to millioner kroner på vej til en stikrydsning i Vester Skerninge.

Vejdirektoratet har udvalgt projekterne ud fra en række parametre, blandt andet trafiksikkerhed, sammenhæng med det øvrige cykelstinet og uheldsdata. Arbejdet med cykelprojekterne kan påbegyndes i 2022, oplyser Transportministeriet.