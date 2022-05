Ny GOG-arena mangler tilskuerpladser til Champions League

Inden for et år skal opførelsen af en ny arena i Svendborg meget gerne være gået i gang, og det er de glade for i GOG, som er klar til at forlade Gudme, hvor håndboldklubben har holdt til i årtier.

Med plads til mellem 3.200 og 3.400 tilskuere samt bedre forhold for de vitale pengemænd, sponsorerne, skal den nye arena hjælpe klubben til at fastholde sin position i toppen af dansk og europæisk herrehåndbold.

Der er bare lige ét problem.

Fra sæsonen 2024/25 skal man kunne lukke 4.000 tilskuere ind, hvis man vil spille på klubhåndboldens første klasse i Champions League. Det annoncerede Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) allerede i 2019.

GOG vil rigtig gerne være med i Champions League, og Kasper Jørgensen, klubbens direktør, har noteret sig kravene, der træder i kraft om to år.

- Vi arbejder på at optimere tilskuerkapaciteten. Det er ærgerligt at bygge en facilitet med den økonomi og størrelse uden lige at komme det sidste stykke vej i mål, siger direktøren om arenaprojektet i Svendborg.

Han slår fast, at han er glad for projektet, og han ser det fortsat som en mulighed at øge kapaciteten i arenaen, der kommer til at koste 60 millioner kroner. Men lige nu forventer han ikke, at han kan tvinge det igennem.

- Vi går med det projekt, der ligger lige nu, og så har vi talt med arkitekten om, at der skal være nogle udvidelsesmuligheder. Vi må se, om der er nogle siddepladser, der kan konverteres til ståpladser, så vi når op på 4.000.

- Hvis jeg bare kunne kaste om mig med ønsker, så ville det være dejligt, men det er ikke der, vi er. Det er det muliges kunst, og vi vil hellere have en hal til 3.400 end de 1.900, vi kan klemme ind i Gudme, siger han.

Det storstilede projekt er sat i søen af lokale erhvervsdrivende, der gerne ser, at netop en klub som GOG ikke flygter til Odense for at få de nødvendige faciliteter til tophåndbold.

Kasper Jørgensen forventer da også, at initiativtagerne har forståelse for, at man skal leve op til krav for at være med på det fineste niveau. Men han forventer også, at kravene fra EHF ikke nødvendigvis er skåret i granit.

- Det er et arbejdstal i EHF, som jeg ser det, siger Kasper Jørgensen.

- I min verden er EHF's veje nogle gange lidt uransagelige. Så hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre, skal jeg ikke kunne godtgøre for.

GOG har i de seneste to sæsoner søgt om wildcard til Champions League, men har fået afslag. Af EHF's reglement fremgår det, at spillestedet og antallet af tilskuere er to af fem kriterier, der vurderes ud fra.

Om det er det, GOG er faldet på, ved Kasper Jørgensen ikke, men fortæller, at man har søgt om wildcard med udgangspunkt i at spille i Odense.

Under alle omstændigheder glæder han sig til, at han i Svendborg kan byde endnu flere håndboldinteresserede fynboer velkommen. Foran ham ligger desuden et stort arbejde med at sikre, at håndboldkulturen, som er bygget op i Gudme gennem årtier, følger med til Svendborg.

- Vi skal være meget opmærksomme på det. Det er et kæmpe ansvar, siger Kasper Jørgensen og fortæller, at GOG fortsat vil træne og have sin dagligdag i de intime omgivelser i Gudme.