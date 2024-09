Hvad skal der blive af os når vi ikke er her mere? Og hvad sker der, hvis man ovenikøbet ikke har kontakt til familien?

Hvis man er socialt udsat, er det ofte Kirkens Korshær, der ender med at stå for ceremonien, der slutter på de ukendtes grav. Men selv om man ikke har familie, kan der godt være nogen der savner og nogen der vil mindes. Det får de nu mulighed for i Svendborg.

Det vækker glæde, som du kan se i videoen herover.