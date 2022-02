Ny særudstilling: Naturama åbner for fortidens monstre og krybdyr

I det naturhistoriske museum kan gæsterne få et smugkig ind forhistoriens dyre- og planteliv. Her vil være livagtige modeller af dyrene i sin fulde figur. Og måske giver de endda et brøl med sig, forlyder det.

- Det er helt vildt at tænke på, at der har levet så store og specielle dyr på Jorden. Vi ved ikke, hvordan alle dyrene præcist har set ud, siger direktør for Naturama og Fjord & Bælt Mette Thybo i en pressemeddelelse.

- Men der er fundet en masse forsteninger som, sammen med videnskabelig fakta, skaber et billede af dyrene. Så det er tæt på, at dyrene på Naturama ligner dyrene fra dengang.