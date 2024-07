Ny spiller på plads i GOG

GOG har netop fået den sidste underskrift på plads, inden truppen torsdag mødes for første gang til den kommende sæson. Det er en aftale med den danske stregspiller Andreas Nielsen, der har skrevet under på en et-årig kontrakt med GOG.



- Jeg har altid haft en lille drøm om at spille for GOG og opleve kulturen og miljøet i Gudme. Så da jeg blev ringet op af Kasper, og han præsenterede mig for muligheden og rollen i GOG, så var det reelt set en ”no brainer” for mig. Det var en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til,” fortæller Andreas Nielsen, der kommer fra et ophold i svensk håndbold hos Önnereds HK.

Før det har han også spillet for makedonske Pelister og danske ligaklubber som Mors/Thy Håndbold og Nordsjælland Håndbold.

Truppen i GOG er dermed komplet og klar til sæsonen, lyder det i pressemeddelelsen.