Ny udstilling åbner i kulden: Naturbilleder kræver tid og giver glæde

Helt uden at bryde coronarestriktionerne kan Naturama i Svendborg invitere folk fra nær og fjern til at opleve deres nye fotoudstilling, hvor adgangsbilletten ikke koster andet end risikoen for en kold næsetip.

Udstillingen viser 27 billeder af dyr i naturen og kan ses udenfor det naturhistoriske museum, hvor udstillingen blev sat op onsdag, mens sneen dalede fra himlen.

- Det med at få billeder ud af museet og vise dem til folk, der går forbi, er utroligt godt i denne her coronatid, hvor vi gerne vil ud i naturen. Vi vil gerne lære noget om naturen og se billeder og få lidt museumsfornemmelse, siger Naturamas direktør, Mette Thybo.

Læs også Se kortet: Her er der kælkebakker på Fyn

De 27 billeder i udstillingen er udvalgt blandt 23.217 indsendte fotografier, og ifølge direktør Mette Thybo er det glædeligt, at fynboerne får mulighed for at opleve udstillingen, selvom de ikke kan komme ind på det naturhistoriske museum.

- Vi har mulighed for det, og vi vil så gerne gøre noget for vores gæster. Det er jo det, vi er her for; at vise dem den fantastiske natur, vi har, siger hun.

Naturbilleder kræver tid

Det med at tage billeder i og af naturen kender Claus Olesen, der er formidler og naturfotograf, alt til. Han er rutineret med fingeren på udløserknappen, og siden han købte et nyt kamera for halvandet år siden, har han taget omkring 30.000 billeder.

Nogle gange, hvis man står og kigger på en fugleflok, opstår der nogle gange et helt fantastisk motiv, som man måske ikke lige havde forventet. Det er meget det, det handler om Claus Olesen, formidler og naturfotograf

Hans bedste råd er at have god tålmodighed, når

- Giv tid. Det, synes jeg, er det vigtigste, siger han og uddyber:

- Nogle gange, hvis man står og kigger på en fugleflok, opstår der nogle gange et helt fantastisk motiv, som man måske ikke lige havde forventet. Det er meget det, det handler om. Så lad roen falde ned, også når man går. Lad være med at haste igennem, men gå og hold øje med, hvad der sker. For lige pludselig får man måske øje på gærdesmutten, der satte sig og sang eller noget andet.

Fantastisk, når det lykkes

Selv har Claus Olesen ikke indsendt billeder til Naturamas udstilling, for det er vigtigere for ham, at han selv er tilfreds med sine billleder, som kun beskærer, men ikke redigerer yderligere. Derfor bliver langt de fleste også kasseret.

Men det gør ikke så meget, for ind imellem sidder fotografiet lige i skabet, og så er det en helt fantastisk følelse.

Læs også Kvinder investerer mindre end mænd: - Det er en jungle at finde rundt i

- Jeg har hørt om en undersøgelse, som viser, at hvis man kommer ud i naturen med et andet formål end bare at gå en tur, så skulle man blive lykkelig. Det ved jeg ikke om passer, men jeg har det i hvert fald fantastisk, når det lykkes. Det er en rigtig yes-fornemmelse, siger Claus Olesen.

Derfor skal han også til Svendborg for at se, hvad andre naturfotografer har præsteret at få med i Naturamas udstilling.

- Det tror jeg helt bestemt, jeg skal. Man kan altid få noget inspiration, siger han.