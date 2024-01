Nye ejere fordobler omsætningen i bryghus på et år

Godt et år er gået, siden ægteparret Gurli Kampmann og Ask Wichmann overtog Thurø Bryghus i december 2022. I løbet af den tid er det lykkes for ægteparret at fordoble bryghusets omsætning sammenlignet med året før, skriver Fyns Amts Avis.



- Det har været en kæmpe rejse for os at være på, for ingen af os har jo prøvet at være virksomhedsejere før. Vi har lært en masse på det her år, helt bestemt, siger Ask Wichmann til avisen.

Det er ægteparrets mål, at de begge skal kunne leve af at brygge øl. For at nå det mål sigter ægteparret efter at fordoble omsætningen endnu en gang til næste år. Det skal blandt andet ske ved at øge synligheden og ved at indkøbe mere udstyr, så der kan produceres mere øl.