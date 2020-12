Nye restriktioner kan koste dyrt: Butiksejere frygter for julehandlen

Når Niels Jørgen og Lillian Petersen fra Munkebo er ude at handle, er det som regel Lillian, der bestemmer, mens Niels Jørgen følger med.

Det passer Niels Jørgen fint, men indimellem vil han også gerne være med. For eksempel når parret skal i deres yndlingsboghandel i Langeskov eller købe julegaver.

- Der er nogle gange, man gerne vil med og være to til at bestemme. Og hvis man har mundbind og ellers følger følger foreskrifterne, kan jeg ikke se, at der er noget forkert i det, siger Niels Jørgen Petersen.

Men nye retningslinjer, der træder i kraft fra mandag 7. december, opfordrer til, at kun én person fra hver husstand tager ud at handle. Derfor er parret fremover nødt til at tænke sig ekstra godt om, inden de besøger Harald Nyborg eller den lokale boghandel.

- Det skal jo ikke være sådan, at restriktionerne betyder, at man ikke kan røre sig, siger Niels Jørgen Petersen.

Udover retningslinjerne om, at kun én fra hver husstand skal handle, præsenterede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) 1. december fire restriktioner for butikker og storcentre i hele landet. Blandt andet er der krav om ensretning, færre kunder per kvadratmeter og øget krav om skiltning.

Butikejer frygter for omsætning

For indehaver af Intersport i Gerritsgade i Svendborg Jannik Kaysen er de nye retningslinjer og restriktioner flere blandt i forvejen mange restriktioner at navigere i.

Han er bange for, at de nye regler vil få en negativ indflydelse på omsætningen i den ellers travle julemåned.

- Det frygter vi da. For hver gang, der kommer en ny retningslinje eller restriktion, sidder vi og siger: "Åh nej - hvad nu?", siger Jannik Kaysen.

Han oplever, at mange kunder kommer sammen ind i butikken for at snakke om julegavekøbene med hinanden og butikkens personale. Det kan ikke lade sig gøre med de nye anbefalinger.

- For rigtig mange familier er det her med at være ude at julehygge og juleshoppe noget, der betyder meget. Og der er ingen tvivl om, at det bliver taget fra folk nu.

- Endnu virker det virkelig som om, at svendborgenserne er rigtig gode til at handle lokalt, men det kan til sidst blive så besværligt, at de finder på noget, der er nemmere, siger han.

Hårdt plaget

I Langeskov har kunderne også vænnet sig til at handle på en anderledes måde.

- Jeg tænker, at vi efterhånden er hårdt plaget med vores butik, der ligger i et center. Men folk har kunnet vænne sig til de andre ting, siger Tonni Christensen, der er ejer af Langeskov Boghandel og Nyborg Boghandel.

I bogbranchen er der dog samme frygt for, at kunderne vælger at købe bøger over nettet frem for i fysiske butikker.

- Hvis man skal helt ind til benet, er jeg bange for, at folk får lidt angst for at komme ud og handle og hellere vil handle på nettet. Nettet er i øjeblikket vores store konkurrent, især når man nærmest opfordrer til, at folk skal handle på nettet, siger Tonni Christensen.

- Vi er meget afhængige af julehandlen. Det er absolut vores største måned på hele året, fastslår han.