Nyt covid-afsnit med helt ny teknologi åbner mandag

Svendborg Sygehus er på mandag klar til at tage imod fem patienter til det nyoprettede covid-afsnit i byen. Når de første patienter indlægges, bliver det også første gang, at ny teknologi tages i brug.

Fremover bliver patienterne udstyret med en iPad. Fra den kan de indtaste, om de skal have noget at drikke, på toilettet eller andet. På den måde bliver kommunikationen med sygeplejerskerne nemmere.

- Det er noget, vi har udviklet, og vi håber meget på, at det kan lette nogle arbejdsgange, når vi kommer i gang, fortæller Natassia Kamilla Juul, der er klinisk sygeplejespecialist på Svendborg Sygehus.

Værnemidler af og på

Førhen skulle coronapatienterne trække i klokkesnoren, hvis de skulle have fat i en sygeplejerske. Herefter skulle sygeplejersken iføre sig værnemidler og fuldt udstyr - en proces, der ifølge Natassia Kamilla Juul kan tage fem minutter, hvis det gøres rigtig - for derefter at gå ind til patienten og få at vide, at denne ønskede et glas vand.

Covid-patienterne på Svendborg Sygehus kan fremover indtaste på en iPad, om hvad de ønsker at drikke. Derefter bliver bestillingen leveret af en sygeplejerske i fuldt udstyr. Foto: Flemming Ellegaard

- Hvis der så ikke lige er en kollega uden for, der har mulighed for at hjælpe mig med det, skal jeg faktisk hen og bruge fem minutter på at tage værnemidlerne af igen, hente et glas vand, værnemidler på og gå ind med det, forklarer sygeplejespecialisten.

De første coronapatienter forventes at blive indlagt på Svendborg Sygehus allerede på mandag, når sengeafsnittet åbner.

Derefter er der mulighed for først at udvide kapaciteten til 10 og dernæst til 15 patienter.