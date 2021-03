Nyt kulturelt fyrtårn får millionstøtte: - Man vil kunne sejle i teatret

Drømmen om et nyt teaterhus ved havnefronten i Svendborg kom mandag et skridt tættere på virkelighed.

Årsagen var en donation til projektet på en million kroner fra Fynske Bank Fonden, som kommer oveni 22,5 millioner kroner, som byrådet i Svendborg Kommune har sat af på anlægbudgettet. I spidsen for projektet står Baggårdteatret, som i fremtiden skal skabe og have til huse i et kulturelt kraftcenter på Frederiksø.

Læs også Skelet er det seneste af bemærkelsesværdige fund i fynsk jord

- Status lige nu er, at det er en rigtig dejlig dag, siger Jannie Schjødt Kold, der er kommunikationschef for Baggårdteatret.

Der skal være aktiviteter fra kajen, der trækker ind og hele vejen op i huset Jannie Schjødt Kold kommunikationschef Baggårdteatret

Den nye donation markerer ifølge kommunikationschefen en vigtig opbakning fra det lokale erhvervsliv, hvor Fynske Bank Fonden er den første af de lokale erhvervsfonde, der aktivt støtter visionen om et mødested på havnen. Men der er brug for langt flere midler til at sejle projektet sikkert i havn.

- Vi er i dialog med en række af landets større fonde, og vi er meget fortrøstningsfulde. Men det er klart, at der kommer til at gå nogle år. Om det så lige er to eller fem år, tør jeg ikke spå om, siger hun.

Artiklen fortsætter under illustrationen.

Det nye teaterhus på Frederiksø skal have flere funktioner, som skal være med til at skabe liv på havnen i Svendborg. Foto: Praksis Arkitekter

Teaterhus med flere funktioner

Det nye teaterhus bygger dels på visionen om at skabe mere liv og flere kulturelle tilbud på havnen, dels på Baggårdteatrets ønske om at få mere plads at boltre sig på. Derfor skal huset være ramme for forskellige kulturelle aktiviteter.

- Vi kalder det et teater-, oplevelses-, og uddannelseshus, fordi der skal være uddannelse inden for skuespil i samarbejde med skolerne i Oure, og det skal være en oplevelse at besøge det her hus. Det vil sige, at der skal være aktiviteter fra kajen, der trækker ind og hele vejen op i huset, siger Jannie Schjødt Kold.

Målet er, at aktiviteterne og samspillet med havnen vil få en positiv effekt for både erhverv, turisme og bosætning.

Læs også Revydirektør om anbefaling: - Ministeren beder os om at skubbe lorten videre

- Når man får en placering så attraktiv, som den også er hernede på kanten af øhavet, vil det smitte af forhåbentligt på hele regionen. Vi kan være med til at løfte hinanden. Man vil også kunne sejle i teatret, siger Jannie Schjødt Kold.

Hvilken effekt det præcist vil have, må tiden vise:

- Det vil give nogle nye muligheder, som vi lige nu nærmest kun kan håbe på. Jeg tror, det vil vise sig, når dørene går op, hvor meget liv der vil være.