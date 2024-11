Nyt liv til gamle mure - to fynske vartegn skal genskabes

Både Svendborg Kommune og Ærø Kommune har fået forsøgstilladelse til projekter inden for kyst- og naturturisme, oplyser By-, Land og Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Svendborg Kommune har ansøgt om at genskabe Valdemar Slot som et kulturelt samlingssted. Det skal gøres ved at omdanne bygninger til udstilling. Blandt andet skal der laves en restaurant, en skulpturpark og en større parkeringsplads.

På Ærø er der søgt om at genskabe badehotellet og danserestauranten Sommerlyst ved Marstal. Her skal bygningen renoveres, og så skal der bygges en række luksusværelser med op mod 35 sengepladser. Dertil kommer en gourmetrestaurant og en mindre badebro.