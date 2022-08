Nyt sted med bakterier i drikkevandet: Vand skal koges - du kan blive syg

Forbundet med sundhedsrisiko

Opfordringen til at koge vandet udsendes efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som vurderer, at det kan være forbundet med sundhedsrisiko at bruge vandet til drikkevand og til husholdningen uden at koge det først. (se faktaboks herunder)



Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen entydig forklaring på forureningen, oplyser Bjerreby Vandværk, som vil foretage nye vandprøver i jagten på forureningskilden.

Bjerreby Vandværk får nu vand fra Landet Vandværk og Vindeby Vand.

Her skal vandet også koges

Beboerne i sommerhusområdet Langøstrand ved Kerteminde skal søndag forsat koge drikkevandet.

Det meddeler driftschefen ved Kerteminde Forsyning, Martin Roar Nielsen, til TV 2 Fyn.

Onsdag blev der ligesom på Tåsinge fundet coliforme bakterier i en vandprøve.