Odense Sport & Event køber sydfynsk luksushotel

Odense Sport & Event har for et ukendt beløb købt det sydfynske badehotel Stella Maris Hotel de Luxe, der ligger i Svendborg.

- Siden vi skabte Odense Sport & Event i 2006, har vi sigtet efter at skabe et fyrtårn inden for underholdning og oplevelsesøkonomi på Fyn. Derfor passer Stella Maris også perfekt ind i vores koncern. Stella Maris har måske Danmarks bedste beliggenhed og er et fuldstændig fantastisk hotel, som vi faktisk længe har haft i kikkerten til at supplere vores position i Odense, siger bestyrelsesformand for Odense Sport & Event, Niels Thorborg, i en pressemeddelelse.



Ud over Hotel Odeon tæller Odense Sport & Event også Odense Congress Center, cateringvirksomheden Smag&Smil, koncertarrangøren Live Culture, Hotel Odense, Odense Eventyr Golf og fodboldklubben OB.