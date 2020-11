Øbo anerkendt med flot pris: - Gitte gør Skarø robust

Når det går løs i Gitte Loftlunds café beskæftiger hun otte personer. Og det er ikke så ringe, når øen har 30 beboere.

I det hele taget tilsætter Gitte Loftlund Skarø så meget liv, at hun mandag modtog Erhvervsministeriet Landdistriktspris.

Prisen blev overrakt i Den Sorte Diamant i København.

- Det er mennesker som Gitte Loftlund, som gør små lokalsamfund robuste. Vores øer kan noget helt særligt, men når kriser rammer, så er de mindre lokalsamfund også mere udsatte. Derfor er det helt afgørende, at vi har nogle ildsjæle, som skaber liv og virkelyst, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) i forbindelse med prisuddelingen.

Ministeren tilføjer, at prisen er en hyldest til alle dem, der spiller en ekstraordinær rolle i udviklingen af de danske landdistrikter.

- Dem, der i det daglige er med til at gøre landsbyer og lokalsamfund til attraktive steder at bo, arbejde og leve. En af dem er Gitte Loftlund, som sammen med sin familie skaber sjove rammer og stærke oplevelser, som får danskerne ud på den lille ø i det sydfynske øhav, tilføjer Simon Kollerup.

Med prisen følger en check på 15.000 kroner til Gitte Loftlund.

Andenpladsen gik til Sæd-Ubjerg Lokalråd, der blev indstillet for at skabe gode økonomiske rammer for udviklingen af lokalområdet. Tredjepladsen gik til Gul Stue - Klyngen for deres arbejde med at give de unge en stærkere tilknytning til lokalområdet.

