Ødelagt korsbånd: Gidsel har måske spillet sin sidste kamp for GOG

Scanningen har vist, at han har ødelagt det bagerste korsbånd, hvilket ikke kræver operation, men betyder en genoptræningsperiode på fire-seks måneder.

- Jeg er selvfølgelig meget ked af situationen. Vi er i gang med en fantastisk sæson i GOG med masser af spændende kampe på programmet. Det er så ærgerligt, at jeg ikke kan være en del af det. Men nu vil jeg fokusere 100 procent på at genoptræne og få et stærkt knæ igen, siger Mathias Gidsel i en pressemeddelelse.

Træner: Han kommer stærkt tilbage

Mathias Gidsel har formentlig spillet sin sidste kamp for klubben. GOG-stjernen skifter efter denne sæson til den tyske klub Füchse Berlin.

- Det er naturligvis et kæmpe slag for hele holdet. Vores tanker går mest af alt til Mathias, der jo var i gang med en vanvittig flot periode. Nu får han mulighed for at få lidt ro på, pleje sin krop og genoptræne det knæ. Og så er jeg sikker på, han kommer stærkere tilbage og får en lang og fantastisk karriere, siger GOG-træner Nicolej Krickau.

GOG oplyser, at Mathias Gidsel har brug for at sunde sig og derfor ikke stiller op til interview på nuværende tidspunkt.



Mathias Gidsel kom på EM's All Star-hold under den netop overståede slutrunde.