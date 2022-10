Opråb fra det fynske erhvervsliv: - Hvorfor skal politikerne blande sig?

Der skal løbes stærkt på de danske arbejdspladser i år.

De fynske virksomheder mangler desperat personale, men politiske regler gør det svært at ansætte udenlandske arbejdere i de mange ledige stillinger.

Det mener dele af det fynske erhvervsliv.

- Jeg har ikke helt forstået, hvorfor politikerne skal blande sig i, hvad udlændinge fra tredje verdenslande skal tjene. Vi har jo en overenskomst, som vi selvfølgelig lever op til, siger Tom Pelle Jensen, der er direktør på Hotel Svendborg.

De rigide politiske regler

I starten af året meldte Dansk Industri ud, at fire ud af ti danske virksomheder oplever en massiv mangel på arbejdskraft. Faktisk vurderede erhvervslivet, at det ville blive den største barriere for stigende vækst i 2022.

Derfor forstår Tom Pelle Jensen heller ikke, hvorfor politikerne skal fastlægge regler for, hvor meget de udenlandske arbejdere skal have i løn.

- Hvis man arbejder for en virksomhed med overenskomst, så er man oppe omkring det beløb, de skal have. Så hvorfor de skal have de styringssystemer for, hvornår vi kan få folk fra andre lande, er jeg slet ikke med på, lyder det fra Tom Pelle Jensen.

Politikerne vedtog tilbage i juni en reform, der nedsatte minimumslønnen for, hvor meget udenlandske arbejdere skal have i løn til 375.000 danske kroner om året.

Det svarer til lidt over 31.000 danske kroner om måneden før skat.

Og selvom minimumslønnen blev sat ned, gør reglerne det stadig svært for fynske virksomheder at rekruttere internationalt.

- Der er forhold i Danmark, der gør det svært at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Blandt andet at vi arbejder med en beløbsgrænse, der gør det særlig svært for de virksomheder, der tiltrækker ufaglærte- og faglærte medarbejdere, siger direktør i Fynsk Erhverv, Jytte Reinholdt, og fortsætter:

- Vi har spurgt de fynske virksomhedsledere, og to ud af tre peger på, at manglen på arbejdskraft faktisk er med til at blokere væksten og sætter udviklingen i stå. Og det er dybt problematisk. Både på kort og længere sigt.

En uvurderlig del af virksomheden

Under COVID-19 mistedede hotel og restaurationsbranchen store dele af deres personale, der fandt andre veje i erhvervslivet.

De kan derfor slet ikke undvære deres udenlandske medarbejdere.

På Hotel Svendborg er 20 procents af personalet udlændinge, og hvis man kigger mod de store hotelkæder i landet, så er andelen af udenlandsk arbejdskraft kun voksende.

- Jeg har en spanier, en bulgarer, en tysker og en irer i vores køkken. De kommer allesammen indefra EU, så der er fri bevægelighed for dem. Og vi kan slet ikke undvære vores udenlandske medarbejdere.

Hotel Svendborg afskedigede 200 medarbejdere under COVID-19.