Opsigtsvækkende forslag: - Byg tag med solceller over Svendborgs cykelstier

Forslaget kom frem ved lørdagens Valgfolkefest i Svendborg, hvor flere af kommunens mest aktuelle emner blev behandlet ved ungdomsdebatten af Bemærk-redaktionen fra TV 2 Fyn.

Her var deltagerne i panelet blevet udstyret med et rødt og et grønt skilt, som de skulle holde i vejret, hvis de enten var enige eller uenige i udsagnet, der blev læst højt.



Et af spørgsmålene var, om Svendborg Kommune skal afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne. Og det mener Lars Johannes Kristensen fra Den Lunefulde Liste, at man bør. Ved at bygge tag over cykelstierne kan man få lokket folk op på cyklerne og samtidig gøre Svendborg til en mere grøn kommune.

Er det på nogle pæle på cykelstierne?

- Det skal være som tag.

Det lyder lidt dyrt?

- Det behøver det ikke være. I stedet for at solcellerne bliver sat ud på marker, så kan de sættes over cykelstierne - de kan også sættes over vejene. På den måde sparer man altså noget jord, som kan bruges til noget andet og mere fornuftigt, afslutter Lars Johannes Kristensen.