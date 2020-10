Optiker har erfaring med mundbind i butikken: - Vi er mega klar

Fra 29. oktober bliver det et krav at bære mundbind, når man opholder sig på offentlige steder.

Det fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) fredag aften under et pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet på Christiansborg.

Hos optikeren Heiko Stumbeck i Svendborg har man været vant til at bruge mundbind i butikken i et stykke tid.

- Hos os kommer det nye påbud ikke til at være til stor gene. Normalt under synsprøver har optiker og kunde et mundbind eller vesir på. Nu rykker vi den del ud i butikken, hvor vi sælger brillerne, fortæller administrerende chef, Jens Stumbeck og fortsætter:

- Det betyder, at når man kommer ind som kunde, så skal man bære mundbind. Ligeledes skal vores personale have mundbind eller vesir på.

Det nye påbud betyder, at man skal bære mundbind blandt andet i detailhandelen og i lokaler, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter.

Mundbind er ikke et problem

Hos optikeren har tidligere erfaring vist, at brugen af mundbind i butikken ikke er et stort problem.

- Der kommer nogle nye rutiner, man skal have ind under huden, men jeg oplever ikke, at det kommer til at være til stor gene. Det bliver en lidt anden hverdag, men det er vi også klar til, siger Jens Stumbeck.

Kunderne i butikken ser heller brugen af mundbind som et problem, når man skal købe nye briller.

- Det kommer ikke til at påvirke noget. Det bliver bare naturligt lige pludseligt. Det gør de alle andre steder, så hvorfor skal vi ikke gøre det her?, siger Steffen Norgreen, mens han står og prøver et par af butikkens briller.

De tidligere indførte restriktioner har heller ikke haft en negativ påvirkning på antallet af besøgende i butikken.

Mere forsigtige efter pressemøder

Jens Stumbeck fortæller, at man kan se, at folk er mere forsigtige efter et pressemøde, men at besøgstallet hurtigt stabiliserer sig igen.

- Vi er altid opmærksomme på, hvor mange der kommer ind i butikken. Vores erfaring viser, at der typisk er en forskydning. Når der har været et pressemøde, så plejer folk i en uges tid at være ekstra påpasselige – men efterfølgende har det normaliseret sig igen, siger han og fortsætter:

- Hverdagen er anderledes, men ikke nødvendigvis dårligere. Vi har i hvert fald ikke oplevet det på samme måde, som nogle andre har.

Hvis Jens Stumbeck skulle give et råd til andre i detailhandlen, der nu kan forvente at skulle bruge mundbind, så er det, at man skal gå optimistisk ind i processen.

- Mit råd til dem, som slet ikke har tænkt tanken, at man skulle bruge mundbind i detailforretningen, det er, at man skal gå ind i det med et åbent sind – og så skal man være okay med, at det ikke er alle, der er enige om mundbind. Vi er ikke alle sammen ens, fortæller han.