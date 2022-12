Opvaskemaskiner, hvidvin og designermøbler: Brødre tiltalt for utallige forhold om tyveri

Tøj for en halv million kroner, designermøbler til mindst 400.000 kroner, seks opvaskemaskiner, en el-cykel og 253 flasker hvidvin.

Det er blot nogle af de mange tyvekoster, som to brødre ved retten i Svendborg er tiltalt for at have været i besiddelse af.

Brødrene, som bor i henholdsvis Nyborg og Kerteminde Kommune, er tiltalt for i alt 13 forhold, herunder tyveri, hæleri, og besiddelse af stoffer og våben.

Mange af de tyvekoster, som brødrene er tiltalt for at have været i besiddelse af med henblik på at sælge videre, har været opbevaret på et lager uden for Odense.

Forventes dømt i næste uge

Udover sagerne om hæleri og medvirken til indbrud, er den ene af brødrene også tiltalt for at have været i besiddelse af euforiserende stoffer, herunder 2,6 kilogram skunk, og et luft- og fjedervåben uden at have våbentilladelse.

Det fremgår af anklageskriftet fra Fyns Politi.

Retssagen mod de to brødre startede i maj og fortsatte torsdag i retten i Svendborg. Sagen forventes afsluttet i næste uge.

Udover de to brødre er to andre mænd også tiltalt i et par af forholdene om hæleri.

De tiltalte er ikke de eneste, der måske har haft lidt for lange fingre. Fornyligt var julehyggen i fare, da en landsby fik stjålet en gammel lift.