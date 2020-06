Over 100 bud på ny landsstævnesang: - Det bliver ikke en nem opgave

Når DGI's Landstævne til næste år indtager Svendborg, vil byen ikke kun genlyde af ivrige gymnaster og glade efterskoleelever. Jagten på årets sang er nemlig allerede i fuld gang.

I alt har 102 sangskrivere indsendt deres bud på en vaskeægte ørehænger af en fællessang, og de er nu skåret ned til ti, fortæller komponist Rasmus Skov Borring, der sammen med producer Morten Kjær har stået for udvælgelsen.

Læs også Ny sportsefterskole på vej: - Et fantastisk løft til idræts- og elitemiljøet i byen

- Det har været svært at grovsortere, så vi har lyttet dem igennem, spillet, sunget, vurderet, givet point og farver for at finde de rigtige, siger han til TV 2/Fyn.

- Vi har valgt ti gode sange, der er forskellige og kan lidt af hvert, og det bliver ikke en nem opgave at udvælge en.

Lytter efter bestemte ting

Stævnet har allerede tradition for en landsstævnesang, men det er første gang, at DGI og Efterskoleforeningen er gået sammen om en konkurrence. De ti bud blev sendt til resten af juryen, og når de mødes 23. juni, skal ti blive til en.

I den ideelle verden skal den kunne mange ting Rasmus Skov Borring, komponist og jurymedlem

Her vil der være nogle helt bestemte ting, de lytter efter, fortæller Rasmus Skov Borring.

- Det er primært en fællessang, så den skal have en form, der egner sig godt til at blive sunget til. Men i den ideelle verden skal den kunne mange ting, siger han.

Håbet er, at sangen både kan synges til tonerne fra et klaver, men også sættes på under en træning i hallen. Og hvis man kan gå i takt til den, kunne det også være godt, lyder det.

Juryen, der vælger Landsstævnesangen, består af: Hanne Lene Haugaard, medlem af DGI’s hovedbestyrelse

Gitte Madsen, formand for DGI Fyn

Asbjørn Nielsen, projektleder for Efterskolernes deltagelse i DGI Landsstævne

Mette Sanggaard Schultz, forstander på Ollerup Efterskole, Efterskoleforeningen

Rasmus Skov Borring, pianist og komponist

Morten Kjær, sanger

Særligt én udfordring

Komponisten har da også selv erfaringen med netop landsstævnesange og stod i 2009 bag sangen "Gi' os lyset tilbage", der blev lyden af Landsstævnet i Holbæk.

Udover elementer af dans og god energi går han efter en sang med fokus på ånd af frivillighed og fællesskab. Derudover skal efterskolelivet også have sin plads.

- Og så er der endnu en udfordring i, at sangen skal rumme flere generationer. Efterskoleeleverne skal kunne mærke dem selv i den, og det skal pensionisterne også. Det er svært, men det kan godt lade sig gøre at mødes, siger Rasmus Skov Borring.

Offentliggøres i september

Til Landsstævnet i Svendborg forventes omkring 25.000 deltagere, heraf omkring 7000 efterskoleelever. Og den nye landsstævnesang skal være med til både at varme dem op i tiden op til Landsstævnet samt TV-transmitteres fra Åbningsshowet i Svendborg, hvor flere tusinde mennesker synger med.

Læs også Lykke på højskolerne: - Vi er klar til at give den gas

- Det er vigtig, at stævnet har en sang, fordi den skaber en relation mellem dem, der er med. Vi er en del af noget sammen. Vi kan ovenikøbet være så heldige, at når stævnet er slut, at den kan mindes os om det, siger Rasmus Skov Borring.

Han kan afsløre, at der blandt buddene er sange fra flere professionelle musikere. Komponisten ved dog endnu ikke, hvilken sang der kommer til at stå tilbage som vinder.

- Jeg ved, at det er ti gode sange, men det er ikke sådan, at jeg har en klar favorit. Jeg har flere, siger han.

DGI Landsstævnet finder sted 1.-4. juli 2021, og komponisten bag fællessangen modtager en pengepræmie på 50.000.