Overhørte lægefusk i medierne: Patient hos svindellæger mangler hjælp fra Region Syddanmark

- Derfor er det brandærgerligt, at de gør sådan noget. Men det ændrer jo ikke på, at jeg stadig har været glad for dem. Jeg har jo fået den hjælp, jeg havde brug for, siger han.

Alligevel gør opdagelsen af de 20 eller flere falske lægebesøg ham i tvivl om, hvorvidt han fortsat skal være patient i klinikken.

- Det er et tillidsbrud fremadrettet. For det betyder jo, at med en ny læge, vil jeg skulle ind og tjekke journalen, for du kan ikke stole på det åbenbart, påpeger han.