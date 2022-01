På Svendborg Sygehus er der plads til demente: Nu skal andre lære af dem

Her vil de blandt andet få undervisning i, hvordan man skaber mere personcentreret omsorg for patienterne.

- Jo bedre vi kender mennesket bag sygdommen, jo bedre kan vi tilrettelægge behandlingen.

- Vi kan ikke lave om på patienten, men vi kan lave om på, hvordan vi tilgår patienten, siger Mette Foldager.

Projektlederen fortæller, at man har oplevet, at der går information tabt, når man flytter en patient med demens fra én afdeling til en anden. Det kan blandt andet betyde, at den nye afdeling ikke er klar over, at en patient har demens, og det kan skabe konflikt, hvis man behandler en patient med demens på en måde, som de ikke er vant til.

Derudover sker det også, at sygehuset mangler viden om, at en patient har demens, når den praktiserende læge sender en henvisning til sygehuset, og det er problematisk.

- Jo mere kendskab vi har til patientens præferencer, jo bedre kan vi tilgå dem, og det vil også gøre patienten og de pårørende mere trygge, siger Mette Foldager.

Hun understreger, at det i høj grad handler om tryghed, når man laver et demensvenligt sygehus.

Kan få forkert behandling

Op mod 86 procent af de indlagte patienter med demens har for eksempel risiko for at få delir. En akut opstået tilstand, der er kendetegnet ved forstyrrelser i blandt andet bevidstheden og opmærksomheden, og som i værste tilfælde kan være livstruende.

Dette kan ifølge Mette Foldager undgås, hvis patienterne får en bedre behandling, hvor personalet er klar over, at de har med en demenspatient at gøre og derfor kan sætte bedre tid af.