Patient undrer sig over svindlerdom til læge

Tirsdag blev lægen Jette Aaen idømt en fængselsdom på to og et halvt år, ligesom der er foretaget konfiskation for et beløb på 3,2 millioner kroner.

Ulrik Ulmer fra Svendborg har tidligere været patient hos Jette Aaen. Han opdagede selv, hvordan hun svindlede med sine konsultationer. Han fortæller til TV 2 Fyn, at han er overrasket over dommen, som han synes virker mild.



- Det er jo folks journaler, hun har fusket med. Jeg er ikke dommer, men jeg synes, det virker billigt, så hun har lavet mere end 26.000 konsultationer, siger han og understreger samtidig, at han ikke har det fulde overblik over rettens afgørelse.