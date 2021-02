Pengene fosser ud af varmestue: - Vi har brug for hjælp

Kassen er tæt på tom i Kirkens Korshærs varmestue i Svendborg.

Normalt modtager varmestuen 100.000 kroner om måneden fra organisationens genbrugsbutikker, men da de har været lukket siden 23. december, mister varmestuen en tredjedel af sin indtægt hver måned - og det kan mærkes.

Varmestuen var blot få timer fra at måtte sætte et "lukket" skilt i døren.

- Skal varmestuen klare sig igennem på lidt længere sigt, har vi brug for, at alle gode kræfter i Svendborg står sammen om at hjælpe. Denne gang er der brug for økonomiske bidrag, som kan omsættes til varme hænde, fortæller leder af Kirkens Korshær Svendborg Kaj Skjølstrup.

Et vigtigt sted

En håndsrækning fra Svendborg Kommune holder liv i samlingsstedet for social udsatte på Dronningsholmsvej 61 i februar. Det betyder, at Kaj Skjølstrup netop kan udbetale løn til sine medarbejdere og undgå at sende dem hjem med lønkompensation.

- Når man er i varmestuen, er man slet ikke i tvivl om, at det er vigtigt, at der er et sted for dem, som ikke har så mange holdepunkter i livet, siger lederen.

Der er dog stadig en regning for januar, der skal betales, og regningen vokser, indtil genbrugsbutikker igen åbner.

- Kirkens Korshær har brug for, at mange vil være med på opgaven. Om du er privatperson, kirke, bank, virksomhed, loge eller noget helt syvende gør ingen forskel. Det afgørende er, at vi sammen finder løsninger til, at Kirkens Korshærs varmestue fortsat findes, siger Kaj Skjølstrup.

Kirkens Korshær har på landsplan 38 varmestuer.