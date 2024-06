Peter taler med ensomme træer - "de har også en historie"

Peter Faber har interviewet 16 ensomme træer - heraf flere på Fyn. Det er der kommet en bog ud af, og ifølge forfatteren giver det rigtig god mening at tage sig tid til at lytte til, hvad træerne har at sige til os. De har nemlig observeret en hel del om os mennesker.



- Det startede med, at jeg engang læste om et træ i Niger i Afrika. Verdens mest ensomme træ. Det var en fantastisk historie.

Og historien om det mest ensomme træ blev derefter ved med at rumstere i 75-årig Peter Fabers hoved.

- Og så kom det op i mig, at sådan nogle ensomme træer må have en historie at fortælle.

Bliv klogere i videoen ovenover.