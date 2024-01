Pizzeria får bøde på 5.000 kroner

Pizza House, Grill og Burger i Svendborg har fået en sur smiley og en bøde på 5.000 kroner. Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Under et kontrolbesøg 12. januar konstaterede Fødevarestyrelsen, at pizzeriaets opvaskemaskine havde hvid-grå belægninger.

Derudover var der sorte pletter og indtørrede madrester i køleskabet.

Det er ikke første gang, at pizzeriaet har problemer med rengøringen. Det blev også konstateret i to andre tilfælde, da Fødevarestyrelsen var på besøg i 2023.

Ejeren af pizzeriaet ønsker ikke at stille op til interview, men oplyser dog til TV 2 Fyn, at der siden sidste uges kontrolbesøg er kommet nye ejere, der har fået styr på rengøringen.