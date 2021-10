Podere står uden job: Hoteller og restauranter er klar til at ansætte

På Hotel Svendborg tror man netop på, at de vil få løsarbejdere, altså unge timelønnede tjenere, opvaskere, stuepiger og så videre, der tidligere har stukket en vatpind i næsen på folk. Da det var på sit højeste på Fyn, talte det 3.000 lyntest-podere.

- Vi tror, det er én af grundene til, at det har været svært, siger Tom Pelle Jensen.

- For et hotel af den her størrelse har vi cirka 300 til 400 gæster hver fredag og lørdag, hvor der skal bruges 20 løsarbejdere. Så mange af de unge, der har været podere, vil vi gerne have fat i, når vi skal køre julefrokoster.

Konkurrencedygtig branche

Som poder har det været muligt at hive en timeløn på op til 250 kroner i timen hjem, og spørgsmålet er, om hotel- og restaurationsbranchen kan trække de nu arbejdsløse podere til, når lønnen er lavere.