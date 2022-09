Polakker giver GOG første Champions League-nederlag

En sejr, en uafgjort og et nederlag.

Det er status for GOG tre kampe inde i Champions League-gruppespillet, efter at fynboerne torsdag på udebane tabte til polske Wisla Plock, som vandt 31-27.

GOG var bagud med tre mål ved pausen og fik aldrig lukket hullet til polakkerne i anden halvleg.

Det efterlader GOG med tre point. De forsvarende danske mestres næste opgave i Champions League er mod det ungarske storhold Veszprem, der blandt andre har Rasmus Lauge i truppen.

GOG kom godt ud af startblokken torsdag og foran 5-2 i en første halvleg, der bølgede frem og tilbage.

Efter det indledende GOG-overtag vågnede polakkerne. Blandt andet takket være sløset spil fra GOG. Med tre mål i træk fik Wisla Plock udlignet, og kort efter stod det også 9-6 til hjemmeholdet.

Men efter en fynsk timeout fik GOG tur igen, og ti minutter før pausen kunne Jerry Tollbring med en spektakulær scoring fra fløjen udligne til 10-10.

Kunne ikke lukke hullet

Tollbring sprang, greb bolden svævende i luften og fik sendt den i mål, inden fødderne rørte halgulvet.

Med en god afslutning på første halvleg endte Wisla Plock dog med at kunne gå til pause foran 17-14.

Wisla Plock indledte anden halvleg med at bringe sig foran med fem mål. GOG fik sat proppen i den polske offensiv og sørgede for, at hjemmeholdet ikke kom yderligere foran.

Desværre for fynboerne havde de svært ved at lukke hullet helt til Wisla Plock. Med cirka et kvarter tilbage - bagud 21-24 - tog GOG-træner Nicolej Krickau en timeout i håb om at puste liv i comebackhåbet.

Det skete delvist, da det i flere omgange lykkedes GOG at få reduceret polakkernes føring til to mål.

Tættere på kom GOG dog ikke. To brændte straffekast i slutfasen blev dyre for det danske hold, og hvad der kunne ligne en potentiel knæskade til Anders Zachariassen med kun et par minutter igen gjorde kun ondt værre.