Politi jagtede vanvidsbilist: Kørte 170 kilometer i timen, hvor man må køre 70

Fyns Politi måtte natten til torsdag trykke ekstra hårdt på speederen.

For klokken 01.28 målte politiet en bil til at køre ikke mindre end 170 kilometer i timen over Svendborgsundbroen.

På broen er der skiltet med, at man må køre 70 kilometer i timen.

Men bilisten havde ikke den store lyst til at tale med politiet, så i stedet for at stoppe forsøgte føreren at stikke af fra betjentene.

- Bilen blev bragt til standsning efter en kort eftersættelse, siger Milan Holck Nielsen, vagtchef ved Fyns Politi.

Bilen blev kørt af en ung mand fra Fyn på 29 år. Og på grund af den ekstremt høje fart tog Fyns Politi bilen med.

- Bilen blev beslaglagt for vanvidskørsel. Og samtidig var føreren narkopåvirket, så det blev han også sigtet for, fortæller Milan Holck Nielsen.

1. april sidste år fik politiet mulighed for at konfiskere køretøjer, der blev brugt til vanvidsbilisme. Og det har Fyns Politi gjort en hel del gange siden. Blandt andet i juni 2021, da en 18-årig mand bragede over Langelandsbroen med 170 kilometer i timen med politiet i hælene.