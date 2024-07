Politi leder efter Niels på sjette døgn: - Som at finde en nål i en høstak

I seks døgn har den 86-årige Niels Rosenberg fra Svendborg været forsvundet.

Torsdag gav Fyns Politi en status på den heftige eftersøgning, der endnu ikke har ledt frem til den forsvundne fynbo.

- Det ville ikke være troværdigt at sige, at det her peger i den rigtige retning, fordi tiden skrider, og nu er vi snart ude i noget, der ligner et sjette-syvende døgn, siger Lars Thede, der er politikommissær hos Fyns Politi.

- Alle trænger til mad og drikke på et eller andet tidspunkt, tilføjer han.

En nål i en høstak

Lars Thede fortæller til TV 2 Fyn, at eftersøgningen både er foregået med almindelige patruljer, hundepatruljer, droner, helikoptere og tekniske undersøgelser af hans telefonsignal.

- Nu er vi der, hvor vi har svært ved at se, hvor vi skal lede næste gang, for det er lidt som at lede efter en nål i en høstak, siger Lars Thede.

Han fortæller desuden, at politiet ved, at Niels Rosenberg få uger forinden sin forsvinden havde været ude og gå en tur med noget familie på omkring fem kilometer.

- Det vil sige, at hans rækkevidde er forholdsvis stor, siger Lars Thede.

Fyns Politi ved derfor ikke, i hvilken retning de skal udvide efterforskningen. Det kan nemlig være farligt at lægge sig fast på en retning, når Niels Rosenbergs radius kan være stor.

- Det næste der skal ske, hvis vi skal gå yderligere ud i det her, er, at vi skal udvide cirklen i forhold til vores eftersøgning, siger Lars Thede.

- Men buddet på om vi skal nord på, vest på eller øst på, den er lige god, tilføjer han.

Haver, skuer og særligt kolonihaver

Fordi det er svært at vide, i hvilken retning eftersøgningen skal udvides, opfordrer Fyns Politi til, at borgere kigger i haver, skure og kolonihaver samt eventuelle overvågningskameraer.

- Vi er afhængige af at få nye oplysninger. Har man en overvågning derhjemme, har man en bilovervågning eller lignende, så kig den igennem. Enhver oplysning har interesse, siger Lars Thede og tilføjer:

- Når jeg siger kolonihaver, så er det fordi, jeg faktisk ved, at den her 86-årige mand trods sin høje alder har ytret ønske om, at han godt kunne være interesseret i at få sig en kolonihave.

Måske set lørdag

Det seneste tip politiet har at gå efter, er en borger, der mener at have set en mand, der passer på signalementet af Niels Rosenberg.

Borgeren skulle have set ham lørdag på Heibergsvænge i Svendborg.

- Vi er dog ikke sikre, og når jeg siger det, så siger jeg også, at det er vigtigt, at man ikke lægger sig fast på, at han er gået i den retning. Det er vi ikke sikre på, og han er ret mobil, siger Lars Thede.

Har man oplysninger, der kan være relevante for sagen, kan man kontakte politiet på 114.