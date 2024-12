Politi rykket talstærkt ud - knivepisode på sygehus

Fynsk politiker befinder sig i stormens øje

Den fynske politiker Jenan Jamil Bozo opholder sig i den syriske by Qamshlo nær den tyrkiske grænse, hvor oprørsstyrker har overtaget kontrollen. Han beskriver at der er en euforisk stemning blandt byens indbyggere, men at folk samtidig er bekymrede for fremtiden. Jenan Jamil Bozo fandt sig selv i stormens øje tilfældigt, da han var rejst til Syrien for at deltage i sin fasters begravelse. Han har dog ikke planer om at flygte ud af landet nu. -Jeg bliver og ser hvad der sker. Man kan godt komme ud af landet endnu, så jeg føler ikke det er utrygt at blive. På videoen her, har Jenan selv filmet, hvordan han oplevede oprørstroppernes ankomst til byen.

