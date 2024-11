Politiet advarer ældre borgere mod denne mand

Smæk røret på, og døren i, hvis du bliver kontaktet af ”banken”.

Sådan lyder advarslen fra Fyns Politi til ældre borgere på Langeland og Sydfyn, som ser ud til at være udset af svindlere som ofre.

- De seneste dage har vi fået anmeldelser om at ældre kvindelige borgere på Sydfyn bliver udsat for bedrageri eller forsøg på det, og det vil vi naturligvis gerne sætte en stopper for med det samme og derfor kommer den her advarsel, siger politikommissær Finn Wegner Petersen fra Fyns Politi.

Politiet formoder, at manden på billedet øverst i artiklen, er en af de formodede svindlere, der indtil videre har bedraget tre kvinder i alderen 84 - 88 år.

Er man blevet udsat for denne type af bedrageri, eller har man oplevet, at nogen har forsøgt på det, så beder Fyns Politi om, at man anmelder det på 114.