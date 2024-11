Har du fortalt dine ældre medborgere, at banken ikke kommer og banker på døren for at få dine betalingskort?

Hvis ikke, så er det måske en god idé at gøre det nu. Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Henrik Strauss oplever Fyns Politi lige nu flere forsøg på kontaktbedrageri af ældre medborgere omkring Svendborg.

Hvis uheldet er ude, så opfordrer vagtchefen borgere til, at man ringer 114 for hjælp.