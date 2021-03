Politiet opretter tre hotspots: Her bliver der patruljeret ekstra mod store forsamlinger

Hotspots er områder, som du frit kan færdes i, men hvor der vurderes at være en risiko for, at mange mennesker samles. Inden du bevæger sig ind i et hotspot-område, opfordres du derfor til at orientere sig om, hvor mange der allerede er i området og undgå at tage ophold hvis der i forvejen er mange mennesker til stede. Generelt opfordres borgerne til i videst muligt omfang at undgå at opholde sig i hotspot områder.