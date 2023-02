Politiet til mulige ofre i sag om millionbedrageri: - Kom frit frem

Det er ikke alle ofre i en omfattende svindelsag, som er stået frem.

Det mener Fyns Politi, som nu opfordrer ofrene til at kontakte politiet.

- Vi har erfaret, at det ikke alle, der er blevet udsat for sådan noget snyd her, som har anmeldt det til politiet, siger vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra Fyns Politi.

Onsdag blev en 28-årig mand fra Svendborg anholdt, da han i København forsøgte at købe et dyrt ur. Manden er indtil videre sigtet for at have franarret ofrene over en million kroner.

Vicepolitiinspektøren vil også gerne have henvendelse fra folk, som har solgt et ur, hvor de kan se, at pengene kommer fra en anden person end den 28-årige.

- Hvis der er nogen, der har dyre ure eller andre dyre genstande til salg, som så modtager beløbet på en kontooverførsel, hvor de kan se, at pengene kommer fra en anden person end den, de står overfor, så må de meget gerne kontakte politiet, siger Michael Lichtenstein.